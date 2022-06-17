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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Правительстве объяснили, как обеспечат поставки газа для стабильности отопительного сезона

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Кабинет Министр Украины внес изменения в политику собственности НАК “Нафтогаз Украины”, которой предусмотрено, что обеспечение следующего отопительного сезона будет достигнуто путем использования потенциала подземных хранилищ природного газа. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

“Обеспечение безопасной поставки энергии, в частности природного газа, будет достигнуто путем использования потенциала подземных хранилищ природного газа, обеспечения наличия по состоянию на 1 октября 2022 природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2022/ 23 года, в том числе удовлетворение потребностей бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 19 млрд куб. метров”, – говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, из резервного фонда госбюджета выделено 243 460 593 гривен на покрытие расходов центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уплаченных организациями государственной и коммунальной формы собственности за коммунальные услуги, потребленные в зданиях, находящихся на их балансе, и в которых в условиях военного положения на безвозмездной основе размещались временно перемещенные лица за март 2022 года.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил перед Правительством задачу, чтобы цены на газ и электричество в следующем отопительном сезоне – не изменились.

Украинские Национальные Новости

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