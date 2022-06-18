В Украине зафиксировали цену на поставки от "Нафтогаза": на какой период
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“Во время заседания Кабинета министров утвердили постановление, согласно которого „Нафтогаз“ на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене”, — написал Шмыгаль.
Детали
По его словам, большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства.
“Решение Правительства — еще один шаг к стабильным поставкам газа всем потребителям и стабильной работе нашей газотранспортной системы”, — отметил Шмыгаль.
Дополнение
Кабинет министров Украины внес изменения в политику собственности НАК “Нафтогаз Украины”, которой предусмотрено, что обеспечение следующего отопительного сезона будет достигнуто путем использования потенциала подземных хранилищ природного газа.
Ранее Кабинет министров Украины принял решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене.