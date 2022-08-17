Україна готова до опалювального сезону на 73%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Середній показник готовності України до опалювального сезону становить 73%, пише УНН з посиланням на повідомлення Уряду.
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Уряд провів селекторну нараду з керівниками областей під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Глава Уряду зауважив, що Україна, як і Європа, готується до найскладнішого опалювального сезону. Він нагадав, що у Європейському Союзі було узгоджено добровільне зменшення споживання енергоресурсів на 15%.
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«Європа реагує на енергетичні виклики, на складність проходження опалювального сезону у зв’язку з війною в Україні та кризою, яку спричиняє російська федерація. Україна має запропонувати свою відповідь на виклики, з якими ми стикнемося протягом осінньо-зимового періоду», — відзначив Денис Шмигаль.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов поінформував про реалізацію заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів в Україні. Зокрема, переведення теплогенеруючих підприємств на альтернативні види енергії, побутова термомодернізація, реалізація програм Фонду енергоефективності.
За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону йде згідно з планом, а стан готовності об’єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%. Також іде активне відновлення пошкодженої інфраструктури.
Крім того, у Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що Україна накопичила 12,6 млрд кубометрів газу та 1,89 млн тонн вугілля. Області також надали комплексні плани оперативного реагування в кризових ситуаціях, що можуть виникнути під час проходження осінньо-зимового періоду.
У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що всі лісгоспи мають відповідні плани, і на сьогодні держава має можливість заготовити 2,3 млн кубічних метрів деревини.
Шмигаль доручив обласним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити створення резервних запасів матеріалів, обладнання та палива.
Доповнення
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