Украина готова к эффективному сотрудничеству с новой администрацией Д.Трампа - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украина рассчитывает на преемственность в совместной работе со стороны новой администрации США избранного президента Дональда Трампа и готова к эффективному и плодотворному сотрудничеству с ней. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, передает корреспондент УНН.
"Очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США", - отметил Президент.
"Готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", - подчеркнул П.Порошенко.