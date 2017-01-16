Україна готова до ефективної співпраці з новою адміністрацією Д.Трампа - П.Порошенко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна розраховує на наступництво у спільній роботі з боку нової адміністрації США обраного президента Дональда Трампа і готова до ефективної і плідної співпраці з нею. Про це заявив Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом, передає кореспондент УНН.
"Дуже розраховуємо на наступництво в нашій спільній роботі з боку нової адміністрації США", - зазначив Президент.
"Готові до ефективної і плідно співпраці з новою адміністрацією", - наголосив П.Порошенко.