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Украина физически попадет на карту Европейского Союза - Стефанишина

Киев • УНН

 • 13916 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения и присоединения Украины к Европейской системе навигации. Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Украина физически попадет на карту Европейского Союза - Стефанишина

"Так же мы готовимся к саммиту "Украина-ЕС", который должен состояться под председательством Президента Украины уже осенью этого года и правительство одобрило, завершив внутригосударственные процедуры, решение о подписании соглашения и присоединения Украины к Европейской системы навигации. Это означает, что Украина физически теперь попадет на карту Европейского Союза", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, по результатам диалога с Европейским Союзом Украина продолжает интеграцию в цифровой рынок ЕС.

"Сегодня приняли очередное решение в рамках вопросов интеграции этого рынка по электронной идентификации, признание документов и электронных подписей, которые создаются и используются в Украине", - сказала Стефанишина.

Напомним, проведение саммита "Украина-ЕС", перенесено из-за пандемии коронавируса, запланировано на начало октября.

Украинские Национальные Новости

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