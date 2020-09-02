Україна фізично потрапить на карту Європейського Союзу – Стефанішина

“Так само ми готуємося до саміту „Україна-ЄС“, який має відбутися під головуванням Президента України вже восени цього року й уряд схвалив, завершивши внутрішньодержавні процедури, рішення про підписання угоди та приєднання України до Європейської системи навігації. Це означає, що Україна фізично тепер потрапить на карту Європейського Союзу”, — розповіла Стефанішина.

За її словами, за результатами діалогу з Європейським Союзом Україна продовжує інтеграцію у цифровий ринок ЄС.

“Сьогодні ухвалили чергове рішення в рамках питань інтеграції цього ринку щодо електронної ідентифікації, визнання документів та електронних підписів, які створюються та використовуються в Україні”, — сказала Стефанішина.

Нагадаємо, проведення саміту “Україна-ЄС”, перенесений через пандемію коронавірусу, заплановане на початок жовтня.