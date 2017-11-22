Украина экстрадировала двух задержанных граждан Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Двух граждан Франции, задержанных в августе этого года, вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Как сообщается, передача задержанных французской стороне состоялась 22 ноября в международном аэропорту "Борисполь".
Один из злоумышленников был приговорен французским судом за хищение 200 млн евро, в том числе у французских государственных компаний и банковских учреждений.
"В течение 2005-2011 годов почти тридцать финансовых учреждений и компаний, зарегистрированных в Париже, стали жертвами мошеннических схем, разработанных злоумышленниками. Он заставлял бизнесменов перечислять деньги с помощью международных переводов на банковские счета подконтрольных ему фиктивных компаний", - рассказали в СБУ.
Вместе с мошенником сотрудники СБУ задержали его сообщника, который также находился в международном розыске за совершение аналогичных преступлений.
Как сообщал УНН, в августе в Киевской области задержали гражданина Франции, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Европейского Союза.