Украина экстрадировала двух задержанных граждан Франции

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5826 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7019 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84683 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77198 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90269 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120748 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115776 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146101 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107435 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украина экстрадировала двух задержанных граждан Франции

Украина экстрадировала двух задержанных граждан Франции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Двух граждан Франции, задержанных в августе этого года, вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Как сообщается, передача задержанных французской стороне состоялась 22 ноября в международном аэропорту "Борисполь".

Один из злоумышленников был приговорен французским судом за хищение 200 млн евро, в том числе у французских государственных компаний и банковских учреждений.

"В течение 2005-2011 годов почти тридцать финансовых учреждений и компаний, зарегистрированных в Париже, стали жертвами мошеннических схем, разработанных злоумышленниками. Он заставлял бизнесменов перечислять деньги с помощью международных переводов на банковские счета подконтрольных ему фиктивных компаний", - рассказали в СБУ.

Вместе с мошенником сотрудники СБУ задержали его сообщника, который также находился в международном розыске за совершение аналогичных преступлений.

Как сообщал УНН, в августе в Киевской области задержали гражданина Франции, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Европейского Союза.

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