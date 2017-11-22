Україна екстрадувала двох затриманих громадян Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Двох громадян Франції, затриманих у серпні цього року, повернули на Батьківщину. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Як повідомляється, передача затриманих французькій стороні відбулася 22 листопада в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.
Один із зловмисників був засуджений французьким судом за розкрадання 200 мільйонів євро, зокрема у французьких державних компаній та банківських установ.
"Протягом 2005-2011 років майже тридцять фінансових установ та компаній, зареєстрованих у Парижі, стали жертвами шахрайських схем, розроблених зловмисниками. Він змушував бізнесменів перераховувати гроші за допомогою міжнародних переказів на банківські рахунки підконтрольних йому фіктивних компаній", - розповіли в СБУ.
Разом з шахраєм співробітники СБУ затримали його спільника, який також перебував у міжнародному розшуку за вчинення аналогічних злочинів.
Як повідомляв УНН, у серпні на Київщині затримали громадянина Франції, причетного до скоєння особливо тяжких злочинів на території Європейського Союзу.