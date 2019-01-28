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Украина поможет Катару противодействовать кибертерроризму во время Чемпионата мира по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Министерство внутренних дел Украины будет сотрудничать с Катаром в противодействии кибертерроризму и обеспечении общественного порядка. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и уважаемым послом государства Катар в Украине Гади Аль-Гаджри, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в частности обмен опытом в сфере кибербезопасности и обеспечения общественного порядка", - сообщила пресс-служба МВД.

При этом министр отметил, что поскольку Катар готовится принять Чемпионат мира по футболу в 2022, МВД готово максимально способствовать катарским правоохранителям в приобретении необходимого опыта. Он пригласил делегацию катарских экспертов прибыть в Украину для проведения совместных учений.

При этом в ведомстве добавили, что Украина и Катар подписали декларацию о полицейском сотрудничестве, предусматривающее сотрудничество в сферах борьбы с преступностью, в частности в ее транснациональных организованных формах, терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграции, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 1 ноября 2018 года председатель Нацполиции Украины Сергей Князев и начальник полиции Государства Катар генерал-майор Саад бин Джассим аль-Кулайфи подписали совместную декларацию о намерениях между МВД Государства Катар и Национальной полицией Украины.

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