Україна допоможе Катару протидіяти кібертероризму під час Чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України співпрацюватиме з Катаром у протидії кібертероризму та забезпеченні публічного порядку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з надзвичайним і поважним послом держави Катар в Україні Гаді Аль-Гаджрі, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
"Сторони обговорили пріоритетні напрямки співпраці, зокрема обмін досвідом у сфері кібербезпеки та забезпечення публічного порядку", - повідомила прес-служба МВС.
При цьому міністр зазначив, що оскільки Катар готується прийняти Чемпіонат світу з футболу у 2022, МВС готове максимально сприяти катарським правоохоронцям у набутті необхідного досвіду. Він запросив делегацію катарських експертів прибути до України для проведення спільних навчань.
При цьому у відомстві додали, що Україна та Катар підписали декларацію про поліцейське співробітництво, що передбачає співробітництво у сферах боротьби зі злочинністю, зокрема в її транснаціональних організованих формах, тероризмом, торгівлею людьми та нелегальній міграції, кіберзлочинністю, незаконним обігом наркотиків.
Нагадаємо, 1 листопада 2018 року голова Нацполіції України Сергій Князєв та начальник поліції Держави Катару генерал-майор Саад бін Джассім аль-Кулайфі підписали спільну декларацію про наміри між МВС Держави Катар та Національною поліцією України.