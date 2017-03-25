Украина присоединилась к акции "Час Земли"

С 20:30 до 21:30 символически выключили свет основные культурные достопримечательности Одессы, Львова, Каменского, Мелитополя, Кривого Рога, Полтавы, Хмельницкого, Запорожья и других городов.

Ужгород также присоединился ко всемирной акции “Час Земли”. В областном центре Закарпатья сегодня вечером не включали подсветку мостов.

“Иллюминацию транспортного и пешеходного моста выключат в 20:30 и не включат до утра”, — отметила пресс-секретарь горсовета Алла Кохан.

Закарпатская облгосадминистрация также присоединилась к международной акции и с 20:30 до 21:30 была выключена декоративная подсветка здания ОГА на площади Народной.

Одесса тоже присоединилась к ежегодной глобальной акции “Час Земли” Всемирного фонда дикой природы. В добровольном мероприятии приняли участие как организации, так и рядовые одесситы. В период с 20:30 до 21:30 в Одессе выключили освещение в центральной части города, в частности, декоративное освещение Оперного театра и Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Справка УНН: Эта кампания ежегодно объединяет всех, кому небезразлично будущее Планеты. 25 марта в 20:30 миллионы людей по всему миру на час символически выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательства заботиться о природе каждый день. В этом году кампания имела целью привлечь внимание украинцев к природному наследию и помочь природным паркам Украины.

Напомним, с 26 марта в Украине вводится летнее время.