Україна долучилася до акції "Година Землі"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні в Україні відбулася всесвітня кампанія “Година Землі” від WWF, яка передбачає вимкнення на годину світла 25 березня з 20:30 до 21:30. Низка українських міст долучилися до акції, передає УНН.
З 20:30 до 21:30 символічно вимкнули світло основні культурні пам’ятки Одеси, Львова, Кам’янського, Мелітополя, Кривого Рогу, Полтави, Хмельницького, Запоріжжя та інших міст.
Ужгород також долучився до підтримки всесвітньої акції “Година Землі”. В обласному центрі Закарпаття сьогодні ввечері не вмикали підсвітку мостів.
“Ілюмінацію транспортного та пішохідного мосту вимкнуть о 20:30 і не вмикатимуть до ранку”, — зазначила речниця міськради Алла Кохан.
Закарпатська облдержадміністрація також приєдналася до міжнародної акції і з 20:30 до 21:30 вимкнула декоративне підсвічування будівлі ОДА на площі Народній.
Одеса теж приєдналася до щорічної глобальної акції “Година Землі” Всесвітнього фонду дикої природи. В добровільному заході взяли участь як організації, так і пересічні одесити. У період з 20:30 до 21:30 в Одесі вимкнули освітлення в центральній частині міста, зокрема декоративне освітлення Оперного театру і Спасо-Преображенського кафедрального собору.
Довідка УНН: Ця кампанія щороку об’єднує всіх, кому небайдуже майбутнє Планети. 25 березня о 20:30 мільйони людей по всьому світу на годину символічно вимикають світло в домівках та на робочих місцях, беручи на себе зобов’язання піклуватися про природу щодня. Цього року кампанія мала на меті привернути увагу українців до природної спадщини та допомогти природним паркам України.
Нагадаємо, з 26 березня в Україні запроваджується літній час.