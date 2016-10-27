Украина до конца года планирует получить транш МВФ в 1,3 млрд долл. - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина до конца 2016 года планирует получить очередной транш в 1,3 млрд долл. от Международного валютного фонда. Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНН.
"В этом году должен поступить транш 1,3 млрд долл., а в следующем году планируется получение четырех траншей на общую сумму 5,4 млрд долл.", - отметил он.
Как сообщал ранее УНН, Министерство финансов Украины ожидает поступления очередного транша в 1,3 млрд долл. от Международного валютного фонда по программе поддержки в ноябре.