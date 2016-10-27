Україна до кінця року планує отримати транш МВФ у 1,3 млрд дол. - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна до кінця 2016 року планує отримати черговий транш у 1,3 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.
“Цього року має поступити транш 1,3 млрд дол., а наступного року планується одержання чотирьох траншів на загальну суму 5,4 млрд дол.”, — зазначив він.
Як повідомляв раніше УНН, Міністерство фінансів України очікує надходження чергового траншу у 1,3 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду за програмою підтримки у листопаді.