Украина поставит на серийное производство тест-системы на коронавирус - Ляшко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104609 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107313 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109253 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107895 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117498 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101818 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106041 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106793 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131688 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

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Украина поставит на серийное производство тест-системы на коронавирус - Ляшко

Украина поставит на серийное производство тест-системы на коронавирус - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 20806 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу “Свобода слова” передает УНН.

“Я думаю в ближайшее время мы выйдем на отечественное производство тест-систем. У государства есть средства, чтобы закупать тесты у отечественного производителя. По ферментам и реактивам, отечественного производства которых нет, то мы будем зависеть от импорта”, — сказал Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса. Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет необходимость.

Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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