Украина поставит на серийное производство тест-системы на коронавирус - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу “Свобода слова” передает УНН.
“Я думаю в ближайшее время мы выйдем на отечественное производство тест-систем. У государства есть средства, чтобы закупать тесты у отечественного производителя. По ферментам и реактивам, отечественного производства которых нет, то мы будем зависеть от импорта”, — сказал Ляшко.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса. Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет необходимость.
Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.