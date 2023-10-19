Украина будет брать ПВО в "аренду": Игнат выразил сомнения, что такая практика будет массовой

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 6856 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 13819 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 26341 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 106942 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 60959 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 81683 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 230759 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76842 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125437 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168148 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.9м/с
43%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 104874 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 99970 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 153579 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 73537 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 26307 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 106942 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 153677 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 230759 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 278473 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 329504 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 11165 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 26379 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 73607 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 59032 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 57295 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Украина будет брать ПВО в "аренду": Игнат выразил сомнения, что такая практика будет массовой

Киев • УНН

 • 202165 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украине уже были прецеденты временного пользования системами ПВО, но предоставление их в аренду на постоянной основе выглядит сомнительным. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН со ссылкой на Телеграм-канал ТРУХА.

Украина будет брать ПВО в "аренду": Игнат выразил сомнения, что такая практика будет массовой

Цитата

«Украина будет различными методами пытаться получить средства ПВО на постоянной основе, а также будет использовать возможности взять во временное пользование отдельный комплекс или установку, чтобы усилить то или иное направление», - сказал он.

Детали

Он отметил, что подобные прецеденты уже были и это помогло военным быстрее овладеть комплексом, ожидая установок, переданных на постоянной основе, а также создать дополнительную защиту неба в процессе обучения. Он предположил, что ни одна из стран не будет снимать с вооружения системы ПВО для того, что передать его Украине на правах аренды, поскольку это будет противоречить их национальным интересам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Воздушных силах подтвердили, что Украина зимой будет арендовать ПВО

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81