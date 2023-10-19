Украина будет брать ПВО в "аренду": Игнат выразил сомнения, что такая практика будет массовой

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«Украина будет различными методами пытаться получить средства ПВО на постоянной основе, а также будет использовать возможности взять во временное пользование отдельный комплекс или установку, чтобы усилить то или иное направление», - сказал он.

Детали

Он отметил, что подобные прецеденты уже были и это помогло военным быстрее овладеть комплексом, ожидая установок, переданных на постоянной основе, а также создать дополнительную защиту неба в процессе обучения. Он предположил, что ни одна из стран не будет снимать с вооружения системы ПВО для того, что передать его Украине на правах аренды, поскольку это будет противоречить их национальным интересам.

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