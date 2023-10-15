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У Повітряних силах підтвердили, що Україна взимку орендуватиме ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Україна орендуватиме системи протиповітряної оборони, щоб посилити захист у холодний період. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

У Повітряних силах підтвердили, що Україна взимку орендуватиме ППО

Цитата

«Така практика у нас вже є. Деякі країни вже дали (свої системи ППО-ред) в користування. Кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати», — сказав Ігнат.

Деталі

Речник зазначив, що Україна продовжує підсилювати свою оборону, отримуючи нові комплекси ППО, нехай навіть морально дещо застарілі. Але українські потреби значно більші. Проти повітряна оборона має наразі велике значення, тому те, що Україна зможе отримати ППО в користування на опалювальний період це великий позитивний знак.

Наразі невідомо, які саме країни надали чи нададуть Україні системи ППО в оренду, бо за словами Ігната це чутлива інформація.

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