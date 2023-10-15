В Воздушных силах подтвердили, что Украина зимой будет арендовать ПВО

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«Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны уже дали (свои системы ПВО - ред) в пользование. Каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать», — сказал Игнат.

Детали

Спикер отметил, что Украина продолжает усиливать свою оборону, получая новые комплексы ПВО, пусть даже морально несколько устаревшие. Но украинские потребности значительно больше. Против воздушная оборона имеет сейчас большое значение, поэтому то, что Украина сможет получить ПВО в пользование на отопительный период это большой положительный знак.

Пока неизвестно, какие именно страны предоставили или предоставят Украине системы ПВО в аренду, потому что по словам Игната это чувствительная информация.

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