Україна братиме ППО в "оренду": Ігнат висловив сумніви, що така практика буде масовою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Україні вже були прецеденти тимчасового користування системами ППО, але надання їх в оренду на постійній основі виглядає сумнівним. Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН з посилання на Телеграм-канал ТРУХА.
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«Україна буде різними методами намагатися отримати засоби ППО на постійній основі, а також використовуватиме можливості взяти в тимчасове користування окремий комплекс або установку, щоб посилити той чи інший напрямок», - сказав він.
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Він зазначив, що подібні прецеденти вже були і це допомогло військовим швидше опанувати комплекс, очікуючи установок, переданих на постійній основі, а також створити додатковий захист неба в процесі навчання. Він припустив, що жодна з країн не зніматиме з озброєння системи ППО для того, що передати його Україні на правах оренди, оскільки це суперечитиме їх національним інтересам.
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