Украина больше не связана ограничениями по дальности действия ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина больше не связана договорами об ограничении на дальность действия ракетного оружия из-за разрушения соответствующего договора со стороны РФ. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Черкассах, передает корреспондент УНН.
"Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет", - подчеркнул глава государства.
По его словам, из-за того, что Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, Украина автоматически лишилась определенных обязательств, которых придерживались ранее по ракетного оружия.
Как сообщал УНН, Президент заявил о блокировании Россией Будапештского меморандума.
Напомним, Вашингтон официально сообщил Москву о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начала процедуры выхода из него.