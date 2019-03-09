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Украина больше не связана ограничениями по дальности действия ракет

Украина больше не связана ограничениями по дальности действия ракет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина больше не связана договорами об ограничении на дальность действия ракетного оружия из-за разрушения соответствующего договора со стороны РФ. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Черкассах, передает корреспондент УНН.

"Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет", - подчеркнул глава государства.

По его словам, из-за того, что Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, Украина автоматически лишилась определенных обязательств, которых придерживались ранее по ракетного оружия.

Как сообщал УНН, Президент заявил о блокировании Россией Будапештского меморандума.

Напомним, Вашингтон официально сообщил Москву о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начала процедуры выхода из него.

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