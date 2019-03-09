Україна більше не пов’язана обмеженнями щодо дальності дії ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна більше не пов’язана договорами щодо обмеження на дальність дії ракетної зброї через руйнування відповідного договору з боку РФ. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу в Черкасах, передає кореспондент УНН.
"Нас більше не пов’язують жодні обмеження щодо дальності польоту наших ракет", - наголосив голова держави.
За його словами, через те, що Росія де-факто зруйнувала Договір про ракети середньої і меншої дальності, а США юридично вийшли з нього, Україна автоматично позбулась певних зобов’язань, яких дотримувалися раніше щодо ракетної зброї.
Як повідомляв УНН, Президент заявив про блокування Росією Будапештського меморандуму.
Нагадаємо, Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і початку процедури виходу з нього.