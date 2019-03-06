Президент про вихід США з ракетного договору: це і з України знімає певні обмеження

КИЇВ. 6 березня. УНН. Україна має право створювати сучасні і ефективні системи озброєння для самозахисту, в тому числі потужні ракетні комплекси, а вихід Росії і США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності знімає з України певні обмеження та зобов’язання. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.