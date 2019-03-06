Президент про вихід США з ракетного договору: це і з України знімає певні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Україна має право створювати сучасні і ефективні системи озброєння для самозахисту, в тому числі потужні ракетні комплекси, а вихід Росії і США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності знімає з України певні обмеження та зобов’язання. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.
“Україна, як відомо, з розумінням поставилась до рішення США про вихід з ДРСМД. Ми вважаємо це рішення виправданим і таким, що відповідає сьогоднішньому стану безпекової ситуації як на європейському континенті, так і в світі загалом”, — сказав Порошенко.
З його слів, послідовний розвал Росії системи контролю над роззброєнням, в тому числі в рамках договору про звичайні збройні сили в Європі і договору про РСМД, спонукає Україну та союзників шукати і знаходити належні засоби для підтримання безпеки.
“Окремо хочу наголосити, що це і з України знімає певні обмеження та зобов’язання, яких ми дотримувались раніше. Висновки робіть самі. За таких обставин, враховуючи, що Будапештський меморандум блокується Росією а тому не діє, а членами НАТО ми поки не стали, ми маємо серйозно замислитись над зміцненням оборонного потенціалу нашої держави. Наголошую на нашому праві створювати сучасні і ефективні системи озброєння для самозахисту, в тому числі потужні ракетні комплекси”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього.