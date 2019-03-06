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Президент о выходе США из ракетного договора: это и с Украины снимает определенные ограничения

Президент о выходе США из ракетного договора: это и с Украины снимает определенные ограничения

Киев  •  УНН

 • 8801 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина имеет право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе мощные ракетные комплексы, а выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности снимает с Украины определенные ограничения и обязательства. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

"Украина, как известно, с пониманием отнеслась к решению США о выходе из ДРСМД. Мы считаем это решение оправданным и соответствующим сегодняшнему состоянию ситуации безопасности как на европейском континенте, так и в мире в целом", - сказал Порошенко.

По его словам, последовательный развал Россией системы контроля за разоружением, в том числе в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе и договора о РСМД, побуждает Украину и союзников искать и находить необходимые средства для обеспечения безопасности.

"Отдельно хочу отметить, что это и с Украины снимает определенные ограничения и обязательства, которых мы придерживались ранее. Выводы делайте сами. При таких обстоятельствах, учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией и поэтому не действует, а членами НАТО мы пока не стали, мы должны серьезно задуматься над укреплением оборонного потенциала нашего государства. Подчеркиваю наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе мощные ракетные комплексы", - подчеркнул Президент.

Напомним, Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него.

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