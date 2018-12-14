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Укравтодор заверяет, что проезд по основным дорогам обеспечен

Киев • УНН

 • 6470 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололеда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

Укравтодор заверяет, что проезд по основным дорогам обеспечен

"По состоянию на 8:00 14 декабря местами небольшой снег наблюдается в западных, центральных областях, а также в Киевской и Днепропетровской областях, местами дождь в Херсонской области", - сообщили в ведомстве.

Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -2 до 0.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололеда", - добавили в Укравтодоре.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения, как указали в дорожном ведомстве, в большинстве областей мокрое, на западе - заснеженное, в Сумской области - местами гололедица.

"На перевальных участках дорог идет снег. Температура воздуха -5-2. Состояние покрытия мокрое, на перевалах Ивано-Франковской области - заснеженное", - отметили в Укравтодоре.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 912 единиц техники и 1418 рабочих, в дежурном режиме - 796 единиц техники и 1331 рабочих.

Напомним, дорожное покрытие на перевалах в Ивано-Франковской области пока заснеженное.

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