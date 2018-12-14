Укравтодор запевняє, що проїзд основними дорогами забезпечено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
"Станом на 8:00 год 14 грудня місцями невеликий сніг спостерігається у західних, центральних областях, а також у Київській та Дніпропетровській областях, місцями дощ у Херсонській області", - повідомили у відомстві.
Середня температура повітря на більшій території країни коливається від -2 до 0°.
"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці", - додали у Укравтодорі.
Стан покриття на автодорогах державного значення, як вказали у дорожньому відомстві, в більшості областей мокре, на заході - засніжене, у Сумській області – місцями ожеледиця.
"На перевальних ділянках доріг йде сніг. Температура повітря -5-2°С. Стан покриття мокре, на перевалах Івано-Франківської області - засніжене", - зазначили у Укравтодорі.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 912 одиниць техніки та 1418 робітників, в черговому режимі – 796 одиниць техніки та 1331 робітників.
Нагадаємо, дорожнє покриття на перевалах в Івано-Франківській області наразі засніжене.