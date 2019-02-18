"Укравтодор" заверил в проезде основными дорогами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На утро понедельника, 18 февраля, автодороги государственного значения в большинстве областей сухие, проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в большинстве областей сухое. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - указали дорожники.
Сегодня утром на территории страны без осадков. Температура воздуха на большей территории колеблется от -2 до + 5°С.
На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 44 единиц техники и 71 работник.
Напомним, неделю в Украине начнется без осадков, температура воздуха достигнет днем 9 градусов тепла.