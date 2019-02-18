"Укравтодор" запевнив у проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На ранок понеділка, 18 лютого, автодороги державного значення у більшості областей сухі, проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"Стан покриття на автодорогах державного значення: у більшості областей сухий. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - вказали дорожники.
Сьогодні вранці на території країни без опадів. Температура повітря на більшій території коливається від -2 до +5°С.
На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 44 одиниць техніки та 71 робітник.
Нагадаємо, тиждень в Україні розпочнеться без опадів, температура повітря сягне вдень 9 градусів тепла.