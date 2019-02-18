"Укравтодор" запевнив у проїзді основними дорогами

"Стан покриття на автодорогах державного значення: у більшості областей сухий. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - вказали дорожники.

Сьогодні вранці на території країни без опадів. Температура повітря на більшій території коливається від -2 до +5°С.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 44 одиниць техніки та 71 робітник.

Нагадаємо, тиждень в Україні розпочнеться без опадів, температура повітря сягне вдень 9 градусів тепла.