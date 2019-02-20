"Укравтодор" обнаружил в конструкции трассы Киев-Одесса существенные нарушения

"В ходе обследования автодороги Киев-Одесса выяснилось, что при ее строительстве не были выдержаны технологии - на отдельных участках нет основы", - констатировали в агентстве.

Выводы "Укравтодора" говорят о том, что в определенных участках дорога держится за счет покрытия.

Ранее УНН сообщал, что по отремонтированной трассе "Одесса-Рени" поехали первые автомобили, причем время на этот путь сократилось с 7 часов до 3.

Напомним, на строительство и реконструкцию дорог Закарпатья в этом году государство выделит "Укравтодору" 600 млн грн.