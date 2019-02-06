"Укравтодор" цього року візьметься за ремонт доріг Закарпаття

"На Закарпаття вперше цього року буде виділено 600 млн грн. Це колосальний ресурс, який буде направлений на реконтструкцію і ремонт доріг Закарпаття", - зазначив голова КМУ.

При цьому голова Рахункової палати Валерій Пацкан додав, що ситуація із станом доріг на Закарпатті ризикує викликати масовий народний бунт. Наразі вже з цього приводу було кілька акцій, під час яких активісти висловили своє незадоволення станом доріг.

Нагадаємо, протягом минулого року завдяки децентралізації "Укравтодору" області отримали рекордне фінансування на утримання автошляхів.