"Укравтодор" цього року візьметься за ремонт доріг Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На будівництво і реконструкцію доріг Закарпатської області цього року держава виділить 600 млн грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"На Закарпаття вперше цього року буде виділено 600 млн грн. Це колосальний ресурс, який буде направлений на реконтструкцію і ремонт доріг Закарпаття", - зазначив голова КМУ.
При цьому голова Рахункової палати Валерій Пацкан додав, що ситуація із станом доріг на Закарпатті ризикує викликати масовий народний бунт. Наразі вже з цього приводу було кілька акцій, під час яких активісти висловили своє незадоволення станом доріг.
Нагадаємо, протягом минулого року завдяки децентралізації "Укравтодору" області отримали рекордне фінансування на утримання автошляхів.