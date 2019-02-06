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"Укравтодор" цього року візьметься за ремонт доріг Закарпаття

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. На будівництво і реконструкцію доріг Закарпатської області цього року держава виділить 600 млн грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"На Закарпаття вперше цього року буде виділено 600 млн грн. Це колосальний ресурс, який буде направлений на реконтструкцію і ремонт доріг Закарпаття", - зазначив голова КМУ.

При цьому голова Рахункової палати Валерій Пацкан додав, що ситуація із станом доріг на Закарпатті ризикує викликати масовий народний бунт. Наразі вже з цього приводу було кілька акцій, під час яких активісти висловили своє незадоволення станом доріг.

Нагадаємо, протягом минулого року завдяки децентралізації "Укравтодору" області отримали рекордне фінансування на утримання автошляхів.

Українські Національні Новини

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