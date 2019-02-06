"Укравтодор" в этом году возьмется за ремонт дорог Закарпатья
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На строительство и реконструкцию дорог Закарпатской области в этом году государство выделит 600 млн грн. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"На Закарпатье впервые в этом году будет выделено 600 млн грн. Это колоссальный ресурс, который будет направлен на реконтструкцию и ремонт дорог Закарпатья", - отметил глава КМУ.
При этом глава Счетной палаты Валерий Пацкан добавил, что ситуация с состоянием дорог на Закарпатье рискует вызвать массовый народный бунт. Сейчас уже по этому поводу было несколько акций, во время которых активисты выразили свое недовольство состоянием дорог.
Напомним, в течение прошлого года благодаря децентрализации "Укравтодора" области получили рекордное финансирование на содержание автодорог.