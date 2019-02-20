"Укравтодор" виявив у конструкції траси Київ-Одеса суттєві порушення

"В ході обстеження автодороги Київ-Одеса з'ясувалося, що при її будівництві не були витримані технології - на окремих ділянках немає основи", - констатували в агентстві.

Висновки "Укравтодору" говорять про те, що в певних ділянках дорога тримається лише за рахунок покриття.

Раніше УНН повідомляв, що відремонтованою трасою "Одеса-Рені" поїхали перші автомобілі, причому час на цей шлях скоротився із 7 годин до 3.

Нагадаємо, на будівництво і реконструкцію доріг Закарпаття цього року держава виділить "Укравтодору" 600 млн грн.