"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда по дорогам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Автодороги государственного значения в Киевской и Закарпатской областях местами заснеженные, на остальной территории областей местами мокрые. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Состояние покрытия на а/д государственного значения: в Киевской и Закарпатской областях местами заснеженное, на остальной территории областей местами мокрое... В областях, где наблюдались осадки в течение суток, выполняются работы по полной расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами", - сообщили дорожники.
Сегодня утром небольшой снег наблюдается в Киевской, Закарпатской и Черкасской областях. Осадки в виде дождя - в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. На остальной территории страны без осадков.
Небольшой снег на Ужоцком перевале; на Яблунецком перевале - дождь. Покрытие на дорогах здесь - преимущественно мокрое; местами заснеженное на Ужоцком и Вышковском перевалах.
Напомним, из-за тумана в Киевской области слабая видимость на дорогах.