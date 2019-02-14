"Укравтодор" повідомив про стан проїзду дорогами

"Стан покриття на а/д державного значення: в Київській та Закарпатській областях місцями засніжене, на решті території областей місцями мокре... В областях, де спостерігались опади протягом доби, виконуються роботи з повної розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами", - повідомили дорожники.

Сьогодні вранці невеликий сніг спостерігається в Київській, Закарпатській та Черкаській областях. Опади у вигляді дощу – у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. На іншій території країни без опадів.

Невеликий сніг на Ужоцькому перевалі; на Яблунецькому перевалі - дощ. Покриття на дорогах тут - переважно мокре; місцями засніжене на Ужоцькому та Вишківському перевалах.

Нагадаємо, через туман у Київській області слабка видимість на дорогах.