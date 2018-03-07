Укравтодор: 8 марта на дорогах Украины ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Завтра, 8 марта, на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица, ночью и утром туман. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.
"По сообщению Гидрометцентра, 8 марта на дорогах страны, кроме южной части, гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м. В северных, восточных, большинстве центральных областей - гололед, на востоке страны местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве, по состоянию на 14:00, уровень пробок уже достиг отметки в 9 баллов.