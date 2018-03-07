Укравтодор: 8 березня на дорогах України очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Завтра, 8 березня, на дорогах України, крім південної частини, ожеледиця, вночі та вранці туман. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба “Укравтодору”, передає УНН.
“За повідомленням Гідрометцентру, 8 березня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. У північних, східних, більшості центральних областей — ожеледь, на сході країни місцями налипання мокрого снігу”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, в Києві, станом на 14:00, рівень заторів вже досяг позначки в 9 балів.