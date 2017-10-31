Укране нужны требования ЕС о введении элементов европейского законодательства - нардеп

По ее словам, "у нас до сих пор нет институциональных механизмов и структуры в рамках правительства для того, чтобы выполнять все наши обязанности в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС".

Именно поэтому, считает М.Ионова, Украине "нужны не только рекомендации, но и требования по включению элементов европейского законодательства в наше".

Она рассказала, что в Верховной Раде продолжается работа над законопроектом о создании институционального механизма для адаптации законодательства и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Как отметила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, соглашение является большым по объему, более 2 тысяч страниц, и для его выполнения важно обеспечить механизмы, которые были составляющими системы, которая уже существует в Украине.

Сейчас, отметила Мария Ионова, "мы в ручном режиме определили перечень приоритетов". В перспективе она предлагает пригласить на заседание рабочей группы представителей правительства Украины.

Как сообщал УНН, правительство предложит Раде принять "дорожную карту" евроинтеграционных инициатив.