Укране нужны требования ЕС о введении элементов европейского законодательства - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украине нужны не только рекомендации, но и требования европейской стороны о включении в украинское законодательство элементов европейского законодательства. Об этом во вторник, 31 октября, на первом заседании в режиме ad hoc Специальной рабочей группы ПА Евронест по вопросам Соглашения об ассоциации заявила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, передает корреспондент УНН.
По ее словам, "у нас до сих пор нет институциональных механизмов и структуры в рамках правительства для того, чтобы выполнять все наши обязанности в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС".
Именно поэтому, считает М.Ионова, Украине "нужны не только рекомендации, но и требования по включению элементов европейского законодательства в наше".
Она рассказала, что в Верховной Раде продолжается работа над законопроектом о создании институционального механизма для адаптации законодательства и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Как отметила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, соглашение является большым по объему, более 2 тысяч страниц, и для его выполнения важно обеспечить механизмы, которые были составляющими системы, которая уже существует в Украине.
Сейчас, отметила Мария Ионова, "мы в ручном режиме определили перечень приоритетов". В перспективе она предлагает пригласить на заседание рабочей группы представителей правительства Украины.
Как сообщал УНН, правительство предложит Раде принять "дорожную карту" евроинтеграционных инициатив.