Укране нужны требования ЕС о введении элементов европейского законодательства - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36465 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101115 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153847 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115897 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112193 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104044 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106992 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103500 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152949 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Укране нужны требования ЕС о введении элементов европейского законодательства - нардеп

Укране нужны требования ЕС о введении элементов европейского законодательства - нардеп

Киев  •  УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Украине нужны не только рекомендации, но и требования европейской стороны о включении в украинское законодательство элементов европейского законодательства. Об этом во вторник, 31 октября, на первом заседании в режиме ad hoc Специальной рабочей группы ПА Евронест по вопросам Соглашения об ассоциации заявила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, передает корреспондент УНН.

По ее словам, "у нас до сих пор нет институциональных механизмов и структуры в рамках правительства для того, чтобы выполнять все наши обязанности в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС".

Именно поэтому, считает М.Ионова, Украине "нужны не только рекомендации, но и требования по включению элементов европейского законодательства в наше".

Она рассказала, что в Верховной Раде продолжается работа над законопроектом о создании институционального механизма для адаптации законодательства и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Как отметила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, соглашение является большым по объему, более 2 тысяч страниц, и для его выполнения важно обеспечить механизмы, которые были составляющими системы, которая уже существует в Украине.

Сейчас, отметила Мария Ионова, "мы в ручном режиме определили перечень приоритетов". В перспективе она предлагает пригласить на заседание рабочей группы представителей правительства Украины.

Как сообщал УНН, правительство предложит Раде принять "дорожную карту" евроинтеграционных инициатив.

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