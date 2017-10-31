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Украні потрібні вимоги ЄС щодо введення елементів європейського законодавства - нардеп

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Україні потрібні не лише рекомендації, а й вимоги європейської сторони щодо включення в українське законодавство елементів європейського законодавства. Про це у вівторок, 31 жовтня, на першому засіданні у режимі ad hoc Спеціальної робочої групи ПА Євронест з питань Угоди про асоціацію заявила заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Марія Іонова, передає кореспондент УНН.

За її словами, "у нас досі немає інституціональних механізмів і структури у рамках уряду для того, щоб виконувати всі наші обов’язки в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС".

Саме тому, вважає М.Іонова, Україні "потрібні не лише рекомендації, а навіть вимоги по включенню елементів європейського законодавства у наше".

Вона розповіла, що у Верховній Раді триває робота над законопроектом про створення інституціонального механізму для адаптації законодавства і виконання Угоди про Асоціацію з ЄС. Як зазначила заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції, угода є великою за обсягом, більше 2 тисяч сторінок, і для її виконання важливо забезпечити механізми, які б були складовими системи, що вже існує в Україні.

Нині, наголосила Марія Іонова, "ми в ручному режимі визначили перелік пріоритетів". У перспективі вона пропонує запросити на засідання робочої групи представників уряду України.

Як повідомляв УНН, уряд запропонує Раді ухвалити "дорожню карту" євроінтеграційних ініціатив.

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