Украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд: в США судят двух братьев

Два брата, которые закончили престижный Массачусетский технологический институт (MIT), обвиняются в США в краже криптовалюты Ethereum на сумму 25 млн долларов всего за 12 секунд. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

24-летний Антон Пер-Буэно и 28-летний Джеймс Пер-Буэно обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.

Министерство юстиции США заявило, что подобное ограбление - первое в своем роде. Прокуроры утверждают, что братья совершили кражу в апреле 2023 года.

Братья украли 25 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum с помощью технологически сложной, передовой схемы, которую они разрабатывали несколько месяцев и осуществили за считанные секунды, - сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

По данным прокуратуры, братья "применили специализированные навыки, которыми овладели в одном из самых престижных университетов мира".

Как утверждается, они мошенническим путем получали доступ к транзакциям в системе, ожидающим подтверждения, а затем перехватывали их и получали криптовалюту своих жертв. Процесс занимал несколько секунд.

Схема, которую применяли обвиняемые, ставит под сомнение саму целостность технологии блокчейна, - заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

По словам представителей Ethereum, братья отказались возвращать украденные средства и предприняли шаги по их отмыванию.

Каждому из обвиняемых теперь грозит более 20 лет заключения.

Напомним

Украинский хакер Ярослав Васинский приговорен к почти 14 годам заключения в США за участие в более чем 2 500 атаках вирусов-вымогателей, которые требовали выкуп в размере 700 миллионов долларов.