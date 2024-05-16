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Вкрали 25 млн доларів у криптовалюті за 12 секунд: у США судять двох братів

Вкрали 25 млн доларів у криптовалюті за 12 секунд: у США судять двох братів

Київ • УНН

 • 23898 перегляди

Два брати-випускники Массачусетського технологічного інституту вкрали криптовалюту Ethereum на суму 25 мільйонів доларів всього за 12 секунд за допомогою складної схеми, і тепер їм загрожує понад 20 років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей.

Два брати, які закінчили престижний Массачусетський технологічний інститут (MIT), звинувачуються в США в крадіжці криптовалюти Ethereum на суму 25 млн доларів всього за 12 секунд. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

24-річний Антон Пер-Буено та 28-річний Джеймс Пер-Буено звинувачуються в шахрайстві та відмиванні грошей.

Міністерство юстиції США заявило, що подібне пограбування - перше свого роду. Прокурори стверджують, що брати скоїли крадіжку у квітні 2023 року.

Брати вкрали 25 мільйонів доларів у криптовалюті Ethereum за допомогою технологічно складної, передової схеми, яку вони розробляли кілька місяців і здійснили за лічені секунди,

- сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако.

За даними прокуратури, брати "застосували спеціалізовані навички, які опанували в одному з найпрестижніших університетів світу".

Як стверджується, вони шахрайським шляхом отримували доступ до транзакцій у системі, що чекають підтвердження, а потім перехоплювали їх і отримували криптовалюту своїх жертв. Процес займав кілька секунд.

Схема, яку застосовували обвинувачені, ставить під сумнів саму цілісність технології блокчейну,

- заявив прокурор Деміан Вільямс.

За словами представників Ethereum, брати відмовилися повертати вкрадені кошти і зробили кроки щодо їх відмивання.

Кожному з обвинувачених тепер загрожує понад 20 років ув'язнення.

Нагадаємо

Український хакер Ярослав Васінський засуджений до майже 14 років ув'язнення в США за участь у понад 2 500 атаках вірусів-вимагачів, які вимагали викуп у розмірі 700 мільйонів доларів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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