Вкрали 25 млн доларів у криптовалюті за 12 секунд: у США судять двох братів
Київ • УНН
Два брати-випускники Массачусетського технологічного інституту вкрали криптовалюту Ethereum на суму 25 мільйонів доларів всього за 12 секунд за допомогою складної схеми, і тепер їм загрожує понад 20 років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей.
Два брати, які закінчили престижний Массачусетський технологічний інститут (MIT), звинувачуються в США в крадіжці криптовалюти Ethereum на суму 25 млн доларів всього за 12 секунд. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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24-річний Антон Пер-Буено та 28-річний Джеймс Пер-Буено звинувачуються в шахрайстві та відмиванні грошей.
Міністерство юстиції США заявило, що подібне пограбування - перше свого роду. Прокурори стверджують, що брати скоїли крадіжку у квітні 2023 року.
Брати вкрали 25 мільйонів доларів у криптовалюті Ethereum за допомогою технологічно складної, передової схеми, яку вони розробляли кілька місяців і здійснили за лічені секунди,
За даними прокуратури, брати "застосували спеціалізовані навички, які опанували в одному з найпрестижніших університетів світу".
Як стверджується, вони шахрайським шляхом отримували доступ до транзакцій у системі, що чекають підтвердження, а потім перехоплювали їх і отримували криптовалюту своїх жертв. Процес займав кілька секунд.
Схема, яку застосовували обвинувачені, ставить під сумнів саму цілісність технології блокчейну,
За словами представників Ethereum, брати відмовилися повертати вкрадені кошти і зробили кроки щодо їх відмивання.
Кожному з обвинувачених тепер загрожує понад 20 років ув'язнення.
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