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Украл цветы, чтобы помириться с девушкой: в Ровенской области юноша осквернил мемориал погибшим защитникам Украины

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В Ровенской области 19-летний парень украл цветы со стелы погибших героев, чтобы помириться с девушкой. Его привлекли к ответственности за мелкое воровство.

Украл цветы, чтобы помириться с девушкой: в Ровенской области юноша осквернил мемориал погибшим защитникам Украины

Житель Ровенской области похитил цветы со стелы погибших участников российско-украинской войны и был привлечен к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Ровенской области, передает УНН.

Детали

23 апреля около 12:10 в полицию обратилась 54-летняя женщина. Она сообщила, что в поселке Мизоч Ровенского района неизвестный похитил цветы, находившиеся возле стелы в честь павших защитников Украины. Цветы были как искусственными, так и живыми.

Полицейские установили личность вора: им оказался 19-летний житель Здолбицкой общины. По данным следствия, юноша ранее привлекался к ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений.

В этот раз он решил извиниться перед девушкой, с которой недавно поссорился. Для этого он похитил цветы с мемориала погибшим воинам.

На молодого человека составили протокол по ч.2 ст.51 КоАП (мелкое хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает общественные работы от 20 часов до 15 суток, или административный арест до 15 суток. В настоящее время материалы направлены в суд.

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