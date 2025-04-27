Викрав квіти, щоб помиритися з дівчиною: на Рівненщині юнак спаплюжив меморіал загиблим захисникам України
Київ • УНН
У Рівненській області 19-річний хлопець викрав квіти зі стели загиблих героїв, щоб помиритися з дівчиною. Його притягнули до відповідальності за дрібне викрадення.
Житель Рівненської області викрав квіти зі стели загиблих учасників російсько-української війни і був притягнений до відповідальності. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Рівненській області, передає УНН.
Деталі
23 квітня близько 12:10 до поліції звернулась 54-річна жінка. Вона повідомила, що в селищі Мізоч Рівненського району невідомий викрав квіти знаходилися біля стели на честь полеглих захисників України. Квіти були як штучними, так і живими.
Поліцейські встановили особу крадія: ним виявився 19-річний житель Здовбицької громади. За даними слідства, юнак раніше притягувався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.
Цього разу він вирішив вибачитися перед дівчиною, з якою нещодавно посварився. Для цього він викрав квіти з меморіалу загиблим воїнам.
На молодика склали протокол за ч.2 ст.51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). Санкція статті передбачає громадські роботи від 20 годин до 15 діб, або адміністративний арешт до 15 діб. Наразі матеріали скеровані до суду.
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