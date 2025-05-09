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Украину накроют ливни с грозами: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

9 мая в Украине будет облачно с прояснениями, местами дожди, особенно в центральных и южных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +18 °С.

Украину накроют ливни с грозами: прогноз погоды на сегодня

В Украине в пятницу, 9 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди. Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 °С. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, завтра с территории Румынии на юго-восток Украины будет перемещаться циклон, который обусловит дожди. Из-за прояснения в холодном воздухе перед восходом солнца на земле появится иней. 

В большинстве центральных и южных областей местами пройдут значительные дожди, на юго-востоке страны местами с грозами.

Ветер преимущественно северного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит +8...+13 °С, на востоке и юго-востоке +13...+18 °С. На высокогорье Карпат днем ожидается без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...+6 °С.

В Киеве ситуация с осадками пока остается непредсказуемой, однако стоит готовиться к прохладной и влажной погоде - столбики термометров днем вряд ли поднимутся выше +10…+11 градусов.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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