Украину накроют ливни с грозами: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
9 мая в Украине будет облачно с прояснениями, местами дожди, особенно в центральных и южных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +18 °С.
В Украине в пятницу, 9 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди. Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 °С. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, завтра с территории Румынии на юго-восток Украины будет перемещаться циклон, который обусловит дожди. Из-за прояснения в холодном воздухе перед восходом солнца на земле появится иней.
В большинстве центральных и южных областей местами пройдут значительные дожди, на юго-востоке страны местами с грозами.
Ветер преимущественно северного направления, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит +8...+13 °С, на востоке и юго-востоке +13...+18 °С. На высокогорье Карпат днем ожидается без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...+6 °С.
В Киеве ситуация с осадками пока остается непредсказуемой, однако стоит готовиться к прохладной и влажной погоде - столбики термометров днем вряд ли поднимутся выше +10…+11 градусов.
Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе01.05.25, 15:44 • 151638 просмотров