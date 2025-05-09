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День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня
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Україну накриють зливи із грозами: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 1780 перегляди

9 травня в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями дощі, особливо в центральних та південних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +18 °С.

Україну накриють зливи із грозами: прогноз погоди на сьогодні

В Україні у п'ятницю, 9 травня, очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощі. Температура повітря протягом дня становитиме +13...+18 °С. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, завтра з території Румунії на південний схід України переміщуватиметься циклон, який зумовить дощі. Через прояснення у холодному повітрі перед сходом сонця на землі з'явиться іній. 

У більшості центральних та південних областей місцями пройдуть значні дощі, на південному сході країни подекуди з грозами.

Вітер переважно північного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +8...+13 °С, на сході та південному сході +13...+18 °С. На високогір'ї Карпат вдень очікується без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +1...+6 °С.

У Києві ситуація з опадами наразі залишається непередбачуваною, однак варто готуватись до прохолодної й вологої погоди - стовпчики термометрів вдень навряд чи піднімуться вище +10…+11 градусів.

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