Украину накроет жара до 37° — Гидрометцентр

В пятницу, 21 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, днём на юго-востоке страны температура воздуха составит 30–34°, на остальной территории сильная жара 35–37°.

Без осадков, лишь в северной части днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с — говорится в сообщении.

В Киеве и области 21 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +30°...+32°.

Климатолог заявил, что четвертая волна жары, которую переживает Европа, не является последней в этом году