Украину накроет жара до 37° — Гидрометцентр
Киев • УНН
21 августа в Украине ожидается жара до 37° и переменная облачность. На севере возможны кратковременные дожди и грозы, в Киеве — до +32°.
В пятницу, 21 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днём на юго-востоке страны температура воздуха составит 30–34°, на остальной территории сильная жара 35–37°.
Без осадков, лишь в северной части днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с
В Киеве и области 21 августа будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +30°...+32°.
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