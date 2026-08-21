Україну накриє спека до 37° - Гідрометцентр
Київ • УНН
21 серпня в Україні очікується спека до 37° та мінлива хмарність. На півночі можливі короткочасні дощі й грози, у Києві - до +32°.
У п'ятницю, 21 серпня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, вдень на південному сході країни температура повітря становитиме 30-34°, на решті території сильна спека 35-37°.
Без опадів, лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с
У Києві та області 21 серпня буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура +30°...+32°.
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