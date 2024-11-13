Украинцы завоевали серебряные и бронзовые награды на чемпионате Европы по таиландскому боксу

На соревнованиях проходящих в Приштине (Автономный край Косово и Метохия, Республика Сербия) при участии 223 спортсменов из 34 стран, украинские спортсмены завоевали 9 медалей.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

Детали

Стали известны украинские призеры чемпионата Европы по таиландскому боксу Муэй Тай среди взрослых, молодежи и юниоров, который проходит в Приштине.

Серебряные медали завоевали: Михаил Сердюк (U23, 57 кг); Дмитрий Занин (U23, 60 кг); Назар Биленко (U23, 63,5 кг); Олег Безпятый (U23, 67 кг); Глеб Чабан (U23, 71 кг); Анна Мошинец (U23, 60 кг).

«Бронза»: Ефименко Александр (взрослые, 71 кг); Антон Черников взрослые, 75 кг); Ростислав Герасименко (взрослые, 67 кг).

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