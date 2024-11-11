В Виннице попрощались с боксером Вячеславом Узелковым

11 ноября в Виннице похоронили украинского боксера Вячеслава Узелкова, который умер на 46-м году жизни. Об этом УНН пишет с ссылкой на местное СМИ Вин Тайм.

Детали

Украинского боксера Вячеслава Узелкова провели в последний путь.

Провести Вячеслава в последний путь пришли его друзья и близкие, в том числе дети Роберт и Оливия, которые родились в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской.

Церемония прощания прошла в одном из поминальных залов Винницы, а похоронили Вячеслава на местном кладбище, также в родной ему Виннице.

Напомним

9 ноября боксер Вячеслав Узелков ушел из жизни. Причина смерти пока неизвестна, но за несколько месяцев до этого он рассказал, что был в коме и его "вытащили с того света"

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Добавим

Вячеслав Узелков родился 8 апреля 1979 года в Виннице и начал заниматься боксом в 1987 году.

На любительском ринге Узелков достиг значительных успехов: одержал победу на чемпионате Европы среди юниоров в Бирмингеме в 1997 году, завоевал "серебро" на Кубке мира 1998 года в Пекине и занял третье место на Всемирных Играх военнослужащих в Загребе в 1999 году.

В 2000 году на чемпионате Европы в категории до 81 кг он проиграл в первом бою, а на чемпионате мира 2001 года в Белфасте завоевал третье место в категории до 91 кг. В том же году он занял второе место на престижном турнире в Хельсинки, а в 2002 году завоевал "серебро" на чемпионате Европы в Перми. В 2003 году Узелков занял третье место на турнире "Странджа" в Болгарии и второе место на Кубке Черного моря в Судаке.

Вячеслав Узелков дебютировал на профессиональном ринге в 2004 году, одержав победу над россиянином Сулейманом Джериловым. После серии успешных боев в 2007 году стал Интерконтинентальным чемпионом WBA, победив испанца Габриэля Кампильо.

В 2010 году боролся за титул чемпиона мира с Бейбутом Шуменовым, но проиграл единогласным решением судей. После поражения выиграл несколько поединков, но перенес инсульт после боя с немцем Эдуардом Гуткнехтом. Узелков завершил карьеру в 2014 году, проведя 34 боя, из которых 30 выиграл (19 - нокаутом).

После завершения боксерской карьеры Узелков активно занимался различными проектами - он попробовал себя как актер, телеведущий и политик. В 2008 году снялся в мелодраме, а в 2009-м участвовал в шоу "Танцую для тебя".

В 2014-2015 годах был членом жюри на программе "Украина имеет талант", впоследствии вместе с женой Мариной снимался в проекте "Взвешенные и счастливые". В 2020 году баллотировался в мэры Винницы от ОПЗЖ, но получил лишь 4% голосов. Узелков был женат на Марине Боржемской 22 года, с которой воспитывал двоих детей, однако в 2021 году пара развелась.

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