Умер брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло
Киев • УНН
Умер Иван Коцюбайло - младший брат погибшего командира батальона "Волки да Винчи" Дмитрия Коцюбайло. Трагедия произошла накануне дня рождения Героя Украины.
В семье Героя Украины Дмитрия Коцюбайло произошло горе - умер младший брат защитника - Иван, передает УНН со ссылкой на Бурштынский городской совет.
"Опять страшное горе пришло в семью нашего защитника, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло... Накануне его дня рождения ушел в мир иной его младший брат Иван...", - говорится в сообщении.
Бурштынский городской совет выразил искренние соболезнования семье и близким.
Добавим
Сегодня, 1 ноября, Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи" должно было исполниться 29 лет. Командир батальона "Волки да Винчи" погиб 7 марта 2023 года.
Как известно из открытых источников, прадед Дмитрия воевал в составе УПА.
"Да Винчи" родился в многодетной семье. Имел брата и четырех сестер.
12 сентября 2024 стало известно, что одна из сестер-близняшек Дмитрия - Александра подписала контракт с 1-м отдельным штурмовым батальоном имени своего брата, который он создал и командуя им, погиб.