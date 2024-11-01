Умер брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 12591 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 34212 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 53584 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 117397 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 136048 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 137776 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 136972 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 173667 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131614 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло

Умер брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло

Киев  •  УНН

15:44 • 5377 просмотра

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Умер Иван Коцюбайло - младший брат погибшего командира батальона "Волки да Винчи" Дмитрия Коцюбайло. Трагедия произошла накануне дня рождения Героя Украины.

В семье Героя Украины Дмитрия Коцюбайло произошло горе - умер младший брат защитника - Иван, передает УНН со ссылкой на Бурштынский городской совет.

"Опять страшное горе пришло в семью нашего защитника, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло... Накануне его дня рождения ушел в мир иной его младший брат Иван...", - говорится в сообщении.

Бурштынский городской совет выразил искренние соболезнования семье и близким.

Добавим

Сегодня, 1 ноября, Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи" должно было исполниться 29 лет. Командир батальона "Волки да Винчи" погиб 7 марта 2023 года.

Как известно из открытых источников, прадед Дмитрия воевал в составе УПА.

"Да Винчи" родился в многодетной семье. Имел брата и четырех сестер.

12 сентября 2024 стало известно, что одна из сестер-близняшек Дмитрия - Александра подписала контракт с 1-м отдельным штурмовым батальоном имени своего брата, который он создал и командуя им, погиб.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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