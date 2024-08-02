Представители Украины на Олимпиаде-2024 Олег Колодий и Даниил Коновалов заняли седьмое место в финале по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспільне Спорт".

За шесть прыжков украинские спортсмены получили 348.27 балла.

Олимпийскими чемпионами стали представитель Китая, которые с разницей в всего 2.07 балла опередили Мексику. Они заработали 348,27 балла.

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