Олег Колодий и Даниил Коновалов заняли седьмое место в финале по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2024. Украинские спортсмены набрали 348,27 балла за шесть прыжков.
Представители Украины на Олимпиаде-2024 Олег Колодий и Даниил Коновалов заняли седьмое место в финале по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспільне Спорт".
За шесть прыжков украинские спортсмены получили 348.27 балла.
Олимпийскими чемпионами стали представитель Китая, которые с разницей в всего 2.07 балла опередили Мексику. Они заработали 348,27 балла.
Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня2 августа 2024, 05:36 • 12259 просмотров